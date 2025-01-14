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Минобороны России сообщило об отражении контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По его информации, бойцы группировки также поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Черкасское Поречное.

Кроме того, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия нанесли поражение личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Гуево, Замостье, Ивашковский, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка и Журавка в Сумской области.

12 января сообщалось, что российский вертолет Ка-52М ударом авиаракет уничтожил бронированную технику и личный состав ВСУ в курском приграничье.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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