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ВСУ оставили опорные пункты у Калинова

ВСУ оставили опорные пункты у Калинова из-за продвижения сил РФ
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Reuters

Российские военнослужащие, продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, заняли несколько позиций украинских сил в районе населенного пункта Калиново, расположенного в Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские силы оставили часть своих опорных пунктов, стремясь избежать дальнейших потерь.

По словам Марочко, российские войска улучшили свои позиции на переднем крае к югу от двуреченского плацдарма.

«Продвигаясь вдоль западного берега реки Оскол, наши войска заняли ряд украинских позиций в районе населенного пункта Калиново. Часть опорных пунктов противник оставил без боя ввиду утраты боеспособности обороняющихся подразделений. Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе», — отметил он.

Кроме того, Марочко добавил, что в настоящее время российские войска сосредоточили свои усилия на уничтожении разрозненных групп ВСУ и на нанесении ударов по укреплениям противника к северо-востоку от Кондрашовки.

Накануне сообщалось, что шестеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины сдались в российский плен в канун Рождества в Харьковской области.

Ранее аналитик заявил о страхе Зеленского сдаваться после провала в Курской области.

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