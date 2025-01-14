Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ульяновска «Баратаевка» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения перестали действовать в 11:00 мск. Воздушная гавань приостанавливала работу для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов, отметил Кореняко.

Незадолго до этого в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На фоне массовых атак беспилотников на территорию РФ ограничения на прием и отправку самолетов также вводили аэропорты Казани, Саратова, Калуги, Нижнекамска, Пензы и Тамбова.

По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. Отмечалось, что это стало самой массированной атакой дронов на российские регионы с начала года. Вражеские БПЛА ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что обломки сбитого БПЛА упали рядом с паралимпийской базой в Тульской области.