РИА: шесть украинских пограничников сдались в российский плен под Харьковом

Шестеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины сдались в российский плен в канун Рождества Христова в Харьковской области, на границе с Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Они сделали правильный выбор и остались живы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в плену оказались прапорщик Ярослав Шевелюк (1978 года рождения), инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (2001 г.р), инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (2001 г.р), инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (1974 г.р.), инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (1996 г.р), инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (1980 г.р), инспектор погранслужбы 2-й категории.

Накануне пленный украинский солдат Андрей Забарата рассказал, что группа бойцов ВСУ была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе ДНР, однако они оказались окружены и попали в плен.

Ранее аналитик заявил о страхе Зеленского сдаваться после провала в Курской области.