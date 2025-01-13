Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа украинских пограничников сдалась в плен в Харьковской области

РИА: шесть украинских пограничников сдались в российский плен под Харьковом
close
Gleb Garanich/Reuters

Шестеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины сдались в российский плен в канун Рождества Христова в Харьковской области, на границе с Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Они сделали правильный выбор и остались живы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в плену оказались прапорщик Ярослав Шевелюк (1978 года рождения), инспектор пограничной службы высшей категории; сержант Руслан Задорожный (2001 г.р), инспектор погранслужбы 3-й категории; сержант Александр Бычко (2001 г.р), инспектор погранслужбы 2-й категории; ефрейтор Сергей Греку (1974 г.р.), инспектор погранслужбы 3-й категории; рядовой Иван Куц (1996 г.р), инспектор погранслужбы 2-й категории; рядовой Коваль (Кузнец) Олег Иванович (1980 г.р), инспектор погранслужбы 2-й категории.

Накануне пленный украинский солдат Андрей Забарата рассказал, что группа бойцов ВСУ была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе ДНР, однако они оказались окружены и попали в плен.

Ранее аналитик заявил о страхе Зеленского сдаваться после провала в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами