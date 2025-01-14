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В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов в Саратовской области
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Он уточнил, что решение о введении повышенного уровня опасности в области было принято после получения информации от Минобороны РФ.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал чиновник.

Через полчаса он добавил, что при налете беспилотников в Энгельсе было повреждено промышленное предприятие. Сотрудники экстренных и оперативных служб работают в усиленном режиме.

В ночь на 14 января в небе над Тульской областью были уничтожены 16 беспилотников. В городе Алексин упавшие обломки БПЛА повредили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также остекление в жилом доме. Telegram-каналы сообщили о взрывах в Алексине и о том, что обломки сбитого дрона упали рядом с паралимпийской базой.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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