По мере освобождения территорий от ВСУ, включая Курскую область, появляются новые свидетельства мародерства украинских боевиков и уничтожения мирного населения, не желавшего покидать свои дома. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

«Мы сталкиваемся с множеством фактов преступных деяний киевского режима, включая освобождаемые территории Донбасса и возвращаемые районы, такие как Курская область», — отметил Мирошник.

Он сообщил, что российская сторона собрала сотни свидетельств тотального мародерства, которым занимались украинские боевики.

«Вооруженные формирования Украины разграбляли частные дома, офисы, магазины, собирая все, что могли. Множество бытовой техники и имущества вывозилось обратно на Украину», — добавил он.

Мирошник также отметил, что есть много свидетельств о насильственной эвакуации и зачистках, которые проводили украинские формирования при уходе из населенных пунктов.

«Сначала идет принудительная эвакуация, а затем специальные группы обходят территории и стреляют в оставшееся мирное население. Это происходило в Селидово, Часовом Яре, Авдеевке. У нас есть свидетельства выживших», — подчеркнул он.

В декабря взятый в российский плен военнослужащий ВСУ рассказал, что, будучи осужденным за мародерство, был отправлен в Курскую область.

Ранее в Чехии увеличили тюремный срок наемнику-мародеру, воевавшему за ВСУ.