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Глава Пентагона до сих пор не встретился со своим преемником из команды Трампа

В Пентагоне сообщили, что передача полномочий команде Трампа идет гладко
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Leah Millis/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин все еще не встретился со своим возможным преемником Питом Хегсетом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«До настоящего дня разговоров не было», — заявил Райдер.

Он добавил, что ему нечего объявить и о возможной встрече Остина и Хегсета в ближайшие семь дней, в течение которых администрация действующего президента США Джо Байдена будет продолжать свою работу. При этом Райдер отметил, что передача полномочий новой команде идет гладко — состоялось уже более 160 встреч.

В ноябре 2024-го следующий глава государства Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у кандидата Трампа нет необходимого опыта для такой должности.

Ранее New Yorker обвинил Хегсета в безудержном пьянстве.

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