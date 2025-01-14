Российский военный пронес раненого командира восемь километров под обстрелами

Боец из Челябинска с позывным «Хара» ползком доставил раненого командира отделения на расстояние восемь километров под минометным обстрелом, при этом отбиваясь от дронов. Об этом сообщает RT.

Командир с позывным «Пластун» рассказал, что «Хара» первым пришел на помощь, когда он получил ранение в ногу во время выполнения боевого задания в Запорожье.

«Я успел сообщить о своем ранении по рации и затем потерял сознание. Хара, рискуя жизнью под минометным огнем, дополз до меня, обработал рану, зафиксировал бедро жгутом и наложил повязку, даже поставил капельницу. Он вместе с другими бойцами эвакуировал меня в безопасное место. Врачи позже отметили, что правильно оказанная медицинская помощь спасла мне жизнь и позволила сохранить ногу. Сергей Ганжа — настоящий герой нашего времени», — сказал он.

Согласно рассказу его матери Людмилы, Сергей Ганжа, внук ветерана Великой Отечественной войны, ушел на специальную военную операцию добровольцем.

9 января в Минобороны рассказали о военном, спасшем 20 сослуживцев в ходе боя в зоне СВО

Ранее замеченный в Кремле участник СВО рассказал о своем желании.