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Под удар ВС РФ попал «95-й квартал» в Кривом Роге, где жил Зеленский

ВС РФ ударили в направлении «95-го квартала» в Кривом Роге, где жил Зеленский
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры в нескольких городах Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные атаковали склады Кременчугского автосборочного завода. Кроме того, прилеты зафиксированы в районе закрытого аэропорта в пригороде Черкасс, в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области и микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, где ранее жил будущий президент Украины Владимир Зеленский.

Также под удар попали объекты в Решетиловке Полтавской области и Киевской области, но информации по этим прилетам мало, добавил Лебедев.

В ночь на 11 января подпольщик сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты «Герань» атаковали военный аэродром Мартыновка в Николаевской области Украины. По его словам, Мартыновка используется украинскими войсками как «аэродром подскока».

6 января Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар в пригороде Кировограда. Предположительно снаряд попал в военный аэродром Канатово, уточнил он.

Ранее подполье сообщало об ударах по Белой Церкви, Смеле и Гайсину на Украине.

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