Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные выбили бойцов ВСУ из лесопосадок в Курской области

Войска РФ выбили бойцов ВСУ из лесопосадок в Курской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российским военнослужащим удалось вытеснить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из лесных насаждений в Курской области. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Российские военные выбили вэсэушников из лесопосадок в Курской области. Здесь остались тела противника, сгоревшая техника ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что среди уничтоженных были как бойцы украинской территориальной обороны, так и иностранные наемные солдаты.

Сегодня газета The New York Times написала, что российские войска отразили наступление украинской армии в Курской области. По ее данным, интенсивность боев в российском регионе напоминает некоторые из самых жестоких осад на востоке Украины за последние три года, в том числе в Бахмуте и Авдеевке, говорится в материале.

По словам военных ВСУ, ВС РФ в значительной степени удалось отразить наступление, однако бои продолжаются и ситуация остается непредсказуемой. Российские войска с недавнего времени наводнили театр боевых действий беспилотниками, управляемыми сверхтонкими оптоволоконными кабелями, с дальностью полета более 16 км, подчеркивает газета.

Ранее в «Ахмате» рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами