Российским военнослужащим удалось вытеснить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из лесных насаждений в Курской области. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Российские военные выбили вэсэушников из лесопосадок в Курской области. Здесь остались тела противника, сгоревшая техника ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что среди уничтоженных были как бойцы украинской территориальной обороны, так и иностранные наемные солдаты.

Сегодня газета The New York Times написала, что российские войска отразили наступление украинской армии в Курской области. По ее данным, интенсивность боев в российском регионе напоминает некоторые из самых жестоких осад на востоке Украины за последние три года, в том числе в Бахмуте и Авдеевке, говорится в материале.

По словам военных ВСУ, ВС РФ в значительной степени удалось отразить наступление, однако бои продолжаются и ситуация остается непредсказуемой. Российские войска с недавнего времени наводнили театр боевых действий беспилотниками, управляемыми сверхтонкими оптоволоконными кабелями, с дальностью полета более 16 км, подчеркивает газета.

Ранее в «Ахмате» рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин.