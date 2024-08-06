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Чешскому наемнику вынесли приговор за мародерство в Буче и Ирпене на Украине

iRozhlas: чешский наемник Симан приговорен к 7 годам за мародерство на Украине

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Sulova Katerina/CTK

Гражданин Чехии Филип Симан приговорен пражским судом к семи годам лишения свободы за неоднократное мародерство в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает чешский портал iRozhlas.

В публикации отмечается, что Симан без разрешения чешских властей служил на Украине в начале 2022 года в Ирпене и Буче, где попутно занимался мародерством в заброшенных квартирах и иных подобных местах. Среди присвоенного им — наличные деньги, различная электроника, пистолет Макарова и даже дыхательная трубка с уничтоженного в ходе боев транспортного самолета Ан-225 «Мрия».

Свои «подвиги» Симан не скрывал, хвастался ими и выкладывал в соцсетях соответствующие видео.

Обвинение запрашивало для него наказание в виде десяти лет лишения свободы, суд решил, что достаточно семи. Чешская прокуратура не согласна с этим и уже подала апелляцию.

Украинская армия задержала Симана по подозрению в мародерстве в апреле 2022 года. После допроса он был передан местной полиции, а затем депортирован на родину.

Подробнее о деле Симана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее житель ДНР рассказал о мародерстве ВСУ.

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