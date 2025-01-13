Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает найденные тела погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом заявил бывший украинский военнослужащий Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому.

«Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено», — сказал экс-военный.

Корсунов добавил, что впоследствии родственники погибших вынуждены обращаться в суд. Однако, по словам бывшего военнослужащего, воинские части чаще всего отрицают факт обнаружения тела.

11 января пленный украинский солдат Иван Анода рассказал, что территориальный центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) обманывают родных погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ.

В качестве примера мужчина рассказал историю о своем односельчанине, который в какой-то момент перестал выходить на связь. После того как родные пропавшего обратились в ТЦК, им посоветовали обратиться в часть, где он служил. В части им передали, что боец находится «на позиции» и с ним все хорошо, однако затем поиск в интернете по фамилии позволил найти юношу в числе военнопленных.

Ранее ирландский журналист заявил, что ВСУ не справляется с эвакуацией погибших бойцов.