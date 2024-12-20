В Германии задумались о будущем поставок оружия Украине

В бундестаге задумались о связи военной поддержки ВСУ с «Северными потоками»

Член бундестага от Левой партии Гезине Летч задалась вопросом о зависимости будущих поставок вооружений Украине от ситуации с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом говорится в обращении Летч к правительству Германии, передает «Лента.ру».

«Будет ли федеральное правительство ставить дальнейшие поставки оружия на Украину в зависимость от того, будут ли власти Украины экстрадировать подозреваемых в подрыве «Северного потока-2» из Украины в ФРГ, и если нет, то почему?» — спросила она.

На это ответил парламентский статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Томас Баггер.

«Федеральное правительство оказывает Украине финансовую, политическую, военную и гуманитарную поддержку в ее законной самообороне, предусмотренной статьей 51 Устава ООН», — сказал Баггер.

19 декабря сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.

Ранее в Германии подсчитали, сколько им не хватает солдат.