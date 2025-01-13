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«Проснулся в мешке»: командир ВС РФ рассказал, как пережил клиническую смерть

Освобождавший Авдеевку командир Катунь пережил клиническую смерть
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский командир штурмовой группы с позывным Катунь, который принимал участие в операции по освобождению Авдеевки, перенес кому и клиническую смерть. В беседе с RT он рассказал, как шокировал врача, очнувшись на каталке после атаки дронов и обстрела из танка.

Атаку украинскими беспилотниками Катунь пережил дважды. В первый раз это произошло, когда он находился в блиндаже, а второй раз — в подвале, который завалило после обстрела. По словам командира, в подобные моменты мозг начинает работать «быстрее компьютера». Очнувшись, он начал откапывать руками себя и своих сослуживцев.

Во второй раз Катунь пережил ранение после атаки из танка. Мужчину отбросило так, что он пробил собой две стены — именно тогда он прошел через кому и клиническую смерть.

«Меня посчитали мертвым. Очнулся я в мешке на каталке от холода. Сумел выбраться. Врач был в шоке. Говорит, ты же мертвый был. Я ему отвечаю: «Вот же я — перед тобой», — рассказал Катунь.

За достижения в ходе СВО военному присудили четыре ордена Мужества. Сам командир подчеркнул, что считает это не своей личной наградой, а заслугой всех ребят-сослуживцев.

Ранее пленный рассказал о спасении российскими военнослужащими украинских раненых.

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