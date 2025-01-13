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Пленный боец ВСУ признался в убийствах мирных жителей под Селидовом в ДНР

Пленный пехотинец ВСУ признался в массовых расправах над жителями Селидово в ДНР
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Пленный солдат морской пехоты ВСУ Михаил Дьяченко признался, что его бригада массово расправлялась с жителями села Вишневое под Селидовом в ДНР. Его слова приводит ТАСС.

«Когда мы отходили из Вишневого, парням моим были приказы заставлять оставшихся там людей разговаривать на украинском, проверять их телефоны, расстреливать, гранатами закидывать», — заявил он.

По словам пленного бойца, это были массовые убийства. Военнослужащий сдался в плен российской армии два дня назад на Селидовском направлении.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что одна жительница погибла при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), другая получила ранения. Губернатор подчеркнул, что семьям будет оказана материальная помощь.

По предварительной информации, отметил глава региона, в результате украинской атаки было повреждено несколько домовладений. Сотрудники экстренных служб проводили обследование территорий.

Ранее ВС России начали эвакуировать жителей Курахово.

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