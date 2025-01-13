ТАСС: ВСУ расстреляли супругов в поселке Шевченко в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли семью в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом рассказали в беседе с ТАСС спасенные из населенного пункта беженцы.

В Шевченко на улице Новая много лет находился магазин, которым владела супружеская пара. Незадолго до своего отступления из поселка в магазин зашли несколько украинских военных.

Потом соседи услышали в магазине «какую-то возню», а затем звуки выстрелов. После того, как украинские военные покинули это место, хозяев магазина нашли мертвыми, рассказали беженцы. Супружескую пару похоронили во дворе дома.

По данным ТАСС, российские военные помогли эвакуировать из Шевченко две группы беженцев. Продолжается эвакуация жителей из Новотроицкого и Песчаного.

В начале января беженец из села Плехово рассказал, что военные ВСУ забрасывали подвалы с мирными жителями в курском приграничье гранатами.

Ранее жительница Селидово рассказала о жестокости ВСУ к ее землякам.