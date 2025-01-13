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Швеция направит на Балтику три военных корабля после повреждения кабеля

Швеция направит три корабля и самолет для участия в мониторинге НАТО на Балтике
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Canadian Armed Forces Operations/Twitter.com

Шведское правительство решило направить три военных корабля и один самолет ВВС, чтобы поучаствовать в операции НАТО в Балтийском море, сообщает Yle.

«Целью операции под командованием НАТО является защита подводных кабелей от повреждений», — отмечает портал.

Согласно материалу, корабли Швеции еще не начали миссию по наблюдению, а крайний срок их участия в операции не определен. Это будет зависеть от командования мониторинговых операций НАТО.

Решение шведского кабмина было принято, после того как 26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с «теневым флотом» России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.

Ранее глава НАТО пообещал рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море.

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