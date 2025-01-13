Над Брянской областью уничтожили БПЛА

Над территорией Брянской области в ночь на 13 января был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дрон самолетного типа был уничтожен силами противовоздушной обороны Минобороны России.

Богомаз добавил, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля Вооруженных сил Украины FPV-дроном в Курской области. Украинский автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы нашли при помощи разведывательных БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над тремя российскими регионами за полчаса сбили три беспилотника ВСУ.