Российские бойцы уничтожили терминал Starlink ВСУ

Российские бойцы группировки «Север» ликвидировали спутниковый терминал связи Starlink украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Устройство обнаружили в лесистой местности с помощью воздушной разведки. После анализа разведданных принято решение нейтрализовать терминал. Боевой беспилотный летательный аппарат группировки «Север» под управлением оператора-аса нанес точный удар и уничтожил терминал связи противника.

Военное ведомство предоставило кадры, подтверждающие уничтожение терминала.

В декабре председатель правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков рассказал, что в России разработали систему мониторинга «Калинка», которая позволяет выявлять и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink. По его словам, на данный момент система проходит боевые испытания.

До этого мобильный комплекс связи «Кулиса» — аналог Starlink — начали использовать военнослужащие в Белоруссии.

Ранее Маска обвинили в раздаче доступа к Starlink индийским террористам.