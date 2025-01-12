ВС России сбросили на позиции ВСУ под Курском листовки с призывом сдаваться

Российские военнослужащие сбросили с беспилотника листовки на позиции Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Операцию провели военные соединения Воздушно-десантных войск из Бурятии перед артиллерийскими ударами, штурмом и зачисткой позиций ВСУ.

По данным ведомства, в листовках был призыв к украинцам сохранить свои жизни, остановить бессмысленное кровопролитие и добровольно сложить оружие.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

5 января этого года Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.

Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.