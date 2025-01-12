Штурмовик рассказал о пользе балета в зоне СВО

Штурмовик Бураков рассказал, что балет помог ему выполнять задания в зоне СВО

Замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков рассказал, что занятия балетом в прошлом сейчас помогают ему выполнять задания в зоне СВО. Свою историю он рассказал РИА Новости.

Мужчина пошел в зону СВО добровольно, до подписания контракта он работал артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца «Чалдоны». По словам Буракова, на фронт он пошел, «чтобы война скорее закончилась».

По словам Буракова, ежедневные четырехчасовые танцевальные тренировки дали ему хорошую физическую подготовку, а также развили внутренний потенциал и решительность. Кроме того, боец отметил, что занятия балетом с детьми выработали в нем лидерские качества и научили разбираться в людях, что теперь помогает ему на офицерском посту.

Отдельно Бураков подчеркнул, что, танцор балета обязан очень быстро анализировать ситуацию, что также помогло ему на фронте.

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