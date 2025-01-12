Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штурмовик рассказал о пользе балета в зоне СВО

Штурмовик Бураков рассказал, что балет помог ему выполнять задания в зоне СВО
close
ГБУК г. Москвы «МАМТ»

Замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков рассказал, что занятия балетом в прошлом сейчас помогают ему выполнять задания в зоне СВО. Свою историю он рассказал РИА Новости.

Мужчина пошел в зону СВО добровольно, до подписания контракта он работал артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца «Чалдоны». По словам Буракова, на фронт он пошел, «чтобы война скорее закончилась».

По словам Буракова, ежедневные четырехчасовые танцевальные тренировки дали ему хорошую физическую подготовку, а также развили внутренний потенциал и решительность. Кроме того, боец отметил, что занятия балетом с детьми выработали в нем лидерские качества и научили разбираться в людях, что теперь помогает ему на офицерском посту.

Отдельно Бураков подчеркнул, что, танцор балета обязан очень быстро анализировать ситуацию, что также помогло ему на фронте.

До этого военный Аверин спас 20 сослуживцев из-под шквального огня при контратаке ВСУ.

Ранее участник СВО Дорофеев рассказал, что внутренняя сила помогает бойцам вернуться к мирной жизни.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами