Автор пьесы «Позывной Кузбасс» рассказал о создании произведения

Участникам специальной военной операции тяжело возвращаться в мирную жизнь, однако если у бойца хватает внутренних сил, чтобы адаптироваться, он будет искать возможность быть полезным, делать что-то важное и хорошее. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Виталий Дорофеев — сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Кемеровской области-Кузбасса, автор пьесы «Позывной Кузбасс», а также сборников стихотворений «Боги переднего края» и «Родина-дочь».

«Находясь «за ленточкой», боец подвергает свой внутренний мир разрушениям и изменениям, а себя самого — опасности. И оберегает его в этот момент главное, что у него есть — любовь, вера и те самые важные принципы, которые сохраняют в нем человечность. Когда боец возвращается с фронта, именно его внутренняя сила позволяет адаптироваться, найти себе применение», — считает Дорофеев.

Он отметил, что мирная жизнь наполнена множеством цветов, а на фронте все иначе — мир там черно-белый.

«Здесь мы можем достигать компромиссов, договариваться, взаимодействовать на основе каких-то полунамеков. Там есть жизнь и смерть, брат и враг, выполненные и невыполнимые задачи», — считает Дорофеев.

Он признается, что ни его служба по контракту, ни предшествующая ей волонтерская работа, не являются причиной рождения стихотворений.

«Мне трудно это объяснить, но с момента начала СВО мне начали приходить сроки, из которых стали рождаться стихотворения. Я рискнул разместить их в соцсетях и получил положительные отклики от бойцов. Более того, они спрашивали, какой у меня позывной и какое звание. Я понял, что в главном я не соврал, хотя на тот момент не воевал и даже не служил в армии. Это мне дало силы продолжать», — поделился Виталий Дорофеев.

Общаясь с бойцами в сети, автор сборников узнавал множество историй и переосмысливал их. Так родилась пьеса «Позывной Кузбасс».

«Я просто художественно объединил разные истории в одном произведении. Мой друг — литератор и прозаик Алексей Поселенов помог оформить пьесу, правильно сконструировать, выстроить диалоги и события», — рассказал Виталий Дорофеев.

После создания пьесы Дорофеев по следам своих героев отправился на спецоперацию добровольцем.

«В это время Алексей Поселенов и мой педагог Иосиф Абдурахманович Куралов, известный кузбасский поэт, литератор, прозаик, сделали все возможное для того, чтобы найти площадку для постановки пьесы. По возвращении они познакомили меня с директором и художественным руководителем Кемеровского театра драмы Алексеем Разуковым, который помог в постановке пьесы. Режиссером выступил заслуженный артист России Юрий Темирбаев», — сообщил Дорофеев.