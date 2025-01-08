Командиры ВСУ объяснили причину дезертирства в бригаде ВСУ, обученной во Франции

Падение боевого духа солдат и командования, а также недостаточное оснащение стали причинами дезертирства в бригаде имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый на свой странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Самовольное оставление части. Ситуация непростая», — заявил он.

По словам Драпатого, военнослужащие столкнулись с низкой эффективностью и отсутствием мотивации командиров среднего звена. Он добавил, что состав бригады проходил обучение в непростых условиях, которых было мало для того, чтобы «создать из новобранцев-побратимов».

Командир подчеркнул, что состав «Анны Киевской» собирался в сжатые сроки, поэтому проконтролировать все процессы было невозможно.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что французские власти подтвердили, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны. По его словам, распространенные украинскими журналистами данные о количестве дезертиров не были подтверждены.

Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне спецоперации.

Ранее командиры ВСУ подтвердили наличие дезертирства в бригаде, обученной во Франции.