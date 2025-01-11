Спецназ «Ахмат» отразил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Бердин в Курской области «танковой каруселью». Об этом рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным «Пресс».

В результате скоординированных действий российских танкистов и артиллеристов попытка прорыва ВСУ была сорвана.

«Дистанции короткие, то есть они разъезжались, бронетехника противника с танком, там буквально в пяти метрах. Остановили все это дело. Соответственно экипаж сменился, машина сменилась. Началась «карусель» уже в такой плотной работе на прямую наводку», — рассказал о бое «Пресс».

Отмечалось, что параллельно без остановки работала группа огневого поражения, включающая артиллерию, бронегруппу и подразделение операторов ударных беспилотников БПЛА.

«Они почему-то так своеобразно таким манером заходили, что помогло нам их «обнулить». Эвакуация подходила — тоже понесла потери», — рассказал «Пресс».

По словам военного, после отражения атаки ВСУ российские войска стали продвигаться к границе почти не встречая сопротивления.

До этого командир группы «Варвар» в спецназе «Ахмат» рассказал о попытках ВСУ построить оборонительные рубежи в Черкасском Поречном в Курской области РФ.

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