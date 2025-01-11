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ВС РФ нанесли мощный удар в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс на Украине

Лебедев: ВС РФ ударили в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс
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Shutterstock

Российские военные нанесли удар в направлении закрытого аэропорта, расположенного в пригороде Черкасс на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Черкассы, «прилет» в пригороде. Сопротивление пишет, что взрыв в направлении аэропорта. Там закрытая для обычных смертных зона», — написал он.

По его словам, взрыв был настолько мощным, что прилегающий к аэродрому Проспект Победы перекрыли. Украинские правоохранители проверяют смартфоны у местных жителей, поскольку распространились слухи, что «момент прилета был заснят и отправлен «куда нужно», отметил Лебедев.

Также подпольщик сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, где ранее жил будущий президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 11 января Лебедев сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты «Герань» атаковали военный аэродром Мартыновка в Николаевской области Украины. По его словам, Мартыновка используется украинскими войсками как «аэродром подскока».

Ранее подполье заявило об ударе по военному аэродрому в пригороде Кировограда.

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