В Минобороны рассказали о российских снайперских винтовках

Штатные снайперские винтовки способны пробивать стены и поражать украинских солдат за ними. Об этом заявили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

«В боевой работе военнослужащие снайперских подразделений используют различные снайперские винтовки. Благодаря калибру штатного вооружения, снайперы могут поражать цели, находящиеся даже за стенами зданий», — заявили в Минобороны.

Заместитель командира снайперского взвода с позывным «Айсман» пояснил, что отличным подспорьем для работы снайпера является наличие тепловизора, который позволяет снайперам видеть противника в тумане или ночью.

В Минобороны добавили, что снайперы показали свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции, действуя в ходе свободной охоты, разведки или как корректировщики.

В ноябре прошлого года в России завершили государственные испытания новой снайперской винтовки ZOV.

Ранее солдаты РФ доложили главе Минобороны, что российское оружие, применяемое в зоне специальной военной операции, по своим характеристикам не уступает аналогам из стран НАТО, в ряде случаев даже превышает их характеристики.