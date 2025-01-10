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Стало известно об активных боях в микрорайоне Северный в Часовом Яре

РИА: члены отряда «Русь» ведут активные бои в микрорайоне Северный в Часовом Яре
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы в настоящее время участвуют в сражениях в микрорайоне Северный в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир штурмового взвода отряда «Русь» с позывным «Миссионер», пишет РИА Новости.

Мужчина сообщил, что активные бои на данном участке фронта ведут члены отряда «Русь». Последний относится к 88-й бригаде «Эспаньола» добровольческого корпуса, выполняющего задачи в составе группировки российских войск «Юг».

По словам источника агентства, сейчас его сослуживцы продолжают продвигаться в микрорайоне Северный. Однако не обходится без трудностей, подчеркнул он.

«Обстановка <...> крайне сложная по причине атак [украинских] FPV-дронов. Специфика данной местности обуславливается тем, что это не городские многоэтажки, а именно частный сектор. Дома очень ветхие, слабые, соответственно, укрытия из них так себе», — пояснил «Миссионер».

Как он сказал, одна из главных особенностей боев в микрорайоне Северный заключается в том, что членам отряда «Русь» приходится постоянно наблюдать за военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха. При этом из-за непрекращающегося огневого контакта российским бойцам бывает сложно быстро определить, сослуживцы перед ними или украинские солдаты.

«В темное время суток очень много путаницы, потому что уже каких-то отличительных знаков не видно. <...> Когда противник ведет позиционную борьбу, и ты понимаешь, в каком квадрате и как его искать — это одно. Когда <...> боевые порядки своих смешиваются с противником, то, соответственно, это уже совсем другая специфика работы», — отметил командир штурмового взвода.

Мужчина добавил, что российские бойцы вынуждены регулярно приспосабливаться к новым условиям.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил РФ с помощью дронов уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре.

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