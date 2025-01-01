El Pais рассказал о работе военных курсов для обучения военнослужащих ВСУ

В Испании функционируют 144 военных курса для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучаются пользованию зенитными ракетными комплексами Patriot и саперному делу.

В общей сложности в рамках Миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM) обучение прошли около 6400 военнослужащих ВСУ. В Сарагосе на северо-востоке Испании работает военный госпиталь, где после ранений восстанавливаются десятки пациентов.

Всего в 24 странах Европы, присоединившихся к программе после февраля 2022 года, готовят около 75000 военнослужащих. Программу продлили до 2026 года, в нее вложили около €750 млн.

21 декабря председатель правительства Испании Педро Санчес по итогам саммита Европейского союза заявил, что Мадрид не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли «миротворцев».

Ранее сообщалось, что в Европе все меньше выступают за военную помощь Украине.