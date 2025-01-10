На Украине могут мобилизовать работников критически важных предприятий

Работники критически важных предприятий после 28 февраля могут быть мобилизованы на Украине из-за пробелов в правилах продления бронирования, считает депутат Верховной рады Александр Федиенко в эфире Новости.LIVE.

По словам украинского парламентария, в случае, если до 28 февраля предприятия, которые имеют право бронировать своих работников, не перебронируют их, то, согласно действующему законодательству о мобилизации, сроки, в течение которых ТЦК Территориальный центр комплектования (ТЦК) — аналог военкоматов на Украине. ТЦК будут ждать, не указаны.

«То есть уже на следующий день после 28 февраля ТЦК могут всем дать повестки», — отметил Федиенко.

По словам депутата Рады, на повторное бронирование сотрудников дается 72 часа, однако оформить бронь до 28 февраля, когда ее действие заканчивается, не представляется возможным.

Как пояснил Федиенко, пока руководители таких предприятий будут подавать работников на бронирование по обновленным критериям уже 28 февраля и в течение 72 часов, в эту планку работники военкоматов имеют законное право мобилизовать сотрудников предприятий.

6 января депутат сообщал, что представители территориальных центров комплектования на Украине начали аннулировать отсрочки от мобилизации, предоставленные работникам критически важных предприятий. Федиенко уточнил, что все эти случаи объяснили отсутствием данных о тех или иных гражданах в едином электронном реестре военнообязанных «Оберег».

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