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В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атаке ВСУ

Губернатор Гладков: четыре населенных пункта атакованы дронами ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно», — заявил он.

По словам губернатора, в результате взрывов снарядов были повреждены заборы частных домов, а также кровли зданий и два автомобиля. Гладков отметил, что атаке украинской армии также подверглось село Никольское Белгородского района. По его словам, в результате атаки были выбиты окна в трех квартирах.

Кроме того, последствия атаки зафиксировали в поселке Октябрьский, где ВСУ разбомбили стоянку с автомобилями. Четвертое нападение произошло в селе Коновалово.

По предварительным данным, среди мирного населения никто не пострадал. На месте инцидентов работают сотрудники оперативных служб города.

До этого сообщалось, что в Шебекинском округе в селе Муром украинская армия атаковала частный дом, в результате чего мирный житель получил ранения.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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