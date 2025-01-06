Украинские войска рискуют понести еще большие потери из-за попыток контратаковать в Курской области. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, сейчас президент Украины Владимир Зеленский «отчаянно цепляется за сокращающийся плацдарм» в российском регионе. На этом фоне глава государства «бросил на уничтожение» большое количество техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности», — подчеркнул журналист.

Как отметил Боуз, украинских солдат в Курской области ждет одна судьба. Только за последние сутки ВСУ потеряли несколько сотен бойцов на данном направлении, уточнил он.

5 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Штурмовая группа ВСУ состояла из двух танков, 12 боевых бронированных машин с десантом и одной машины разграждения. В результате ударов со стороны артиллерии и авиации группировки российских войск «Север» вся украинская техника, за исключением пяти боевых бронированных машин, была уничтожена.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.