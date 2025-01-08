Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион за сутки

Гладков: ВСУ выпустили три снаряда и девять дронов по Белгородской области

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки выпустили три снаряда и девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В частности, атакам подверглись восемь населенных пунктов в Белгородском районе. Речь идет о селах Никольское, Драгунское, Черемошное, Пушкарное, Шишино, Стрелецкое, Хохлово и поселке Политотдельский.

По словам главы российского субъекта, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по ним один боеприпас и шесть дронов. Из них пять были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО), но избежать разрушений не удалось. Повреждения получили легковой автомобиль и три частных домовладения.

«Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Он добавил, что обстрелу с применением двух артиллерийских снарядов подверглось село Новостроевка-Вторая в Грайворонском муниципальном округе. Кроме того, один украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на село Мокрая Орловка.

«Без последствий», — уточняется в публикации.

Ранее шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ.