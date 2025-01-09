В РФ опровергли возможность обмена территорий в зоне СВО на часть Курской области

Военкор Романов: обмена территорий Курской области на земли в зоне СВО не будет

Обмена территорий Курской области на земли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не будет, заявил военкор Владимир Романов в своем Telegram-канале.

Свое мнение он высказал на основе данных, полученных из приграничного региона России. Романов при этом отметил, что боевые действия не прекратятся даже после полного освобождения оккупированной части Курской области.

«Уже есть замысел на последующие действия», — добавил он.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Политический обозреватель Андрей Пинчук позже отметил, что контратаку ВСУ провели именно в январе, поскольку в это время года в регионе замерзла земля. Это позволяет украинским войскам передвигаться не только по трассам.

Ранее силовики раскрыли число военных ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области.