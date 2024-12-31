Британский военнослужащий Хэйден Уильям Дэвис сдался в плен Вооруженным силам (ВС) России в районе Торецка после того, как случайно столкнулся с российским бойцом во время обстрела. Об этом сообщает Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ».

29-летний Дэвис рассказал, что почти половину жизни прослужил в Королевском полку армии Великобритании. Однако в 2023 году командование выгнало его из-за курения марихуаны. Британец пытался работать в магазине, но из-за проблем с психикой был уволен. В результате военный уехал на Украину, где вступил в иностранный легион.

Дэвис добавил, что во время службы на него сбросили гранату с украинского дрона. Он спрятался в блиндаже, а утром вышел на поиски еды. В результате британский военный попал под обстрел.

«Услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: «Быстрей сюда». Я понял по форме, что это русский. Он понял, что угрозы я не представляю, дал мне сигарету. Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», — сказал военный.

27 декабря руководитель реабилитационного центра для иностранных военнослужащих Таччана Хакура-Яворска заявил, что на Украине обращаются с иностранными добровольцами, воюющими на ее стороне, «как с наемниками, хотя они рискуют своей жизнью за нее».

Ранее на Украине нашли бывших военнослужащих из Бразилии, воюющих на стороне ВСУ.