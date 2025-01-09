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Эксперт сообщил о продвижении ВС РФ на одном из участков фронта

Марочко: ВС РФ продвинулись в Двуречном на Купянском направлении фронта
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские войска продвинулись в населенном пункте Двуречное на Купянском направлении фронта.

«Южнее данного населенного пункта расширен плацдарм на участке шириной до пяти километров. На некоторых участках ВС РФ вклинились в оборону противника на глубину до полутора километров», — поделился эксперт.

По его словам, российские военные заняли несколько украинских опорных пунктов в направлении населенного пункта Западное, а также взяли под огневой контроль блокпост ВСУ восточнее Западного.

До этого Марочко заявлял, что Вооруженным силам России осталось освободить четыре населенных пункта Луганской народной республики (ЛНР) для полного контроля над территорией региона.

Эксперт обратил внимание, что в Петровском очень сложный рельеф местности. Однако динамика боевых действий, которая происходит в Макеевке и в Невском, способствует продвижению российских войск по направлению к Петровскому.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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