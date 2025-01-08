Финляндия проводит учения у границы с Россией

Сотрудники пограничной службы Финляндии проводят учения по охране границы с РФ. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Учения стартовали 8 января. Они продлятся до 9 января. Дальнейшие маневры намечены на следующую неделю: с 13 по 17 января.

В учениях также принимают участие сотрудники полиции, таможни, спасательных служб и сил обороны. Всего задействовано около 300 человек.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы. По его словам, готовить оборону финны будут совместно с союзниками по НАТО.

10 декабря президент Стубб заявил, что финны должны приготовиться к тому, что расходы страны на оборону увеличатся. По его словам, этот шаг власти предпримут в собственных интересах.

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.