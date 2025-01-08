Семья погибшего от пневмонии срочника обратилась в военную прокуратуру

Семья умершего от пневмонии срочника заявила в военную прокуратуру на московскую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, 19-летний Юрий Убонов из Иркутской области в ноябре получил повестку в военкомате Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в рамках осеннего призыва. Молодого человека направили на службу в воинскую часть 61899, которая входит в состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В начале декабря его доставили в поселок Мосрентген в Московской области, а 30 декабря родителям Юрия сообщили о его смерти — таким образом он даже не успел принять присягу.

Молодой человек успел рассказать родным, что за время службы он дважды лечился в лазарете военной части, и его состояние ухудшилось после тренировки по стрельбе на открытом воздухе. Как рассказали родственники Юрия, впервые он обратился в медпункт 18 декабря с кашлем и температурой. Через три дня его отправили на тренировку по стрельбе на свежем воздухе. Как уточнили близкие, при этом на нем был металлический шлем без подшлемника.

После этого состояние Юрия ухудшилось. 23 декабря он снова попал в медпункт. У него были кашель с кровью, боли в груди и температура выше 39 градусов. При этом, по словам родителей, врачи не сделали ему рентген и не взяли анализы. Они лишь сбивали температуру уколами.

Родные Юрия рассказали, что он несколько раз терял сознание — по словам сослуживцев, молодой человек кашлял кровью.

«На полу была кровь, но ее даже не мыли. Юра еле ходил, другие срочники помогали ему одеваться», — сказали родственники срочника.

По данным «Осторожно, новости», 27 декабря Юрия доставили в госпиталь Подольска в состоянии комы. Его подключили к аппарату ИВЛ, а через два дня его родным сообщили, что он умер в 6 утра 28 декабря, не приходя в сознание. В справке военного госпиталя в качестве причины смерти указаны легочно-сердечная недостаточность и пневмония.

В июне 2024 года под Калининградом было обнаружено тело 19-летнего срочника с пулевым ранением. В день произошедшего он позвонил матери и сообщил о тяжелом моральном состоянии.

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