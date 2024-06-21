В воинской части Калининградской области нашли тело срочника с пулевым ранением

Под Калининградом обнаружили тело 19-летнего срочника. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в воинской части в Барсуковке, куда юношу по имени Лев перевели из другой части. При встрече с матерью после этого события он выглядел оптимистично, «светился от радости, строил большие планы». Молодой человек жаловался только на «психов и фанатиков» среди сослуживцев и то, что офицеры заставляли их делать все по уставу. Например, запрещали читать какие-либо книги, кроме патриотических.

В день произошедшего он позвонил матери и сообщил о тяжелом моральном состоянии. Спустя некоторое время после звонка, его тело нашли на территории части. У него обнаружили пулевое ранение.

«Командование сообщило родителям, что Лев был еще жив, и умер до прибытия скорой. Позиция следствия: военнослужащий совершил суицид», – сообщается в публикации.

Как полагают родные юноши, он не мог решиться на такой шаг, и не исключают убийства или доведения до суицида. Сестра считает, что Лев мог подвергнуться надругательству или сексуальному насилию.

Ранее на Урале военный до смерти избил бойца СВО, которого нашел на лавочке у сауны.