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Военный из Бурятии самовольно покинул зону СВО, вернулся домой и покончил с собой

Baza: военный из Бурятии сбежал из зоны СВО и покончил с собой, оставив записку
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Телеграм-канал Baza

Военнослужащий танковой бригады, воюющей в зоне специальной военной операции, самовольно покинул часть, вернулся в Бурятию, чтобы увидеть родных на Новый год и совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Тело 33-летнего Владимира А. было обнаружено в доме его тети в селе Тунка. Военный оставил предсмертную записку.

«Всем привет Димон, Макс, Игорь, дети. Мои дорогие, простите меня за такой слабый поступок, я очень устал, я больше не смогу держать все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте», — написал он перед тем, как покончить с собой.

У мужчины остались двое детей.

12 ноября в Новосибирской области 12 (по другим данным — 10) военнослужащих сбежали из воинской части и уехали на такси. Полицейские задержали семерых беглецов, остальных ищут. В полиции заявили, что военнослужащие не вооружены. Источник издания NGS утверждает, что в воинскую часть командировали около 30 человек, которые раньше уже оставляли место службы без разрешения. По предварительным данным, военных собрали в Коченево, чтобы отправить на СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее под Волгоградом солдат-срочник сбежал из воинской части.

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