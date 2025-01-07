Полковник в отставке рассказал о последствиях освобождения Курахова

Взятие Курахова в Донецкой народной республике (ДНР) позволит российским военным гнать украинских бойцов дальше на открытую местность. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин ИА Регнум.

«[Курахово] это важный железнодорожный узел, который связан с другими городами, в том числе с Покровском и Красногоровкой. То есть это такая целая система», — пояснил он.

Данный конгломерат населенных пунктов очень важен для ВС России. Дело в том, что если выбить противника из этих городов, то им придется отступать в более открытую местность, где сложнее закрепиться и держать позиции.

6 января российские солдаты взяли Курахово под полный контроль. Как отметили в военном ведомстве РФ, в ходе боев за город украинские формирования потеряли 80% личного состава.

После в Минобороны РФ сообщили, что взятие Курахово лишило возможности украинские формирования обстреливать административный центр региона (Донецк) из артиллерийских орудий.

Ранее Белоусов отметил мужество и героизм освобождавших Курахово бойцов ВС РФ.