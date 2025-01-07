На Западе назвали главную уязвимость ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали уязвимыми из-за применения российскими военными ракет «Искандер-М». Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Баллистические ракеты «Искандер-М» применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы», — отмечает издание.

В издании отметили, что боевая часть ракеты «Искандер-М» может уничтожить практически любую цель. Дальность действия ракеты достигает 500 километров.

3 января сообщалось, что баллистическая ракета «Искандер» прилетела в лесную базу 82-й десантной бригады ВСУ в районе села Юнаковка Сумской области. Дроны обнаружили скопление военных и бронетехники, а разведка уточнила, что в этом районе были сосредоточены силы для подготовки к новому наступлению на границе. После обнаружения противника по нему был нанесен точный удар.

Ранее Россия подготовила экипажи комплексов «Искандер» из белорусских военных.