«Искандер» уничтожил более 200 украинских солдат и бронетехнику

Баллистическая ракета «Искандер» прилетела в лесную базу 82-й десантной бригады ВСУ в районе села Юнаковка Сумской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».

Дроны обнаружили скопление военных и бронетехники, а разведка уточнила, что в этом районе были сосредоточены силы для подготовки к новому наступлению на границе, как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В 2023 году 82-я десантно-штурмовая бригада понесла потери у Работино, но в дальнейшем была восстановлена с новым личным составом и техникой.

По данным, в район с военными и техникой была выпущена ракета ОТРК «Искандер», которая взорвалась 500-килограммовой боеголовкой над деревьями. Это вызвало масштабный пожар, в котором особенно выделялись яркие вспышки от горящих бронемашин и взрывающихся боеприпасов.

Событие было зафиксировано камерой российского дрона, который находился в районе удара для объективного контроля.

3 января Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли поражение украинским позициям с помощью снарядов тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек».

Ранее под автомобиль разработчика «Искандера» заложили мину.