Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили с поля боя

Записавшего предсмертное обращение бойца ВС РФ Ягуара вытащили живым с поля боя
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российский военный с позывным Ягуар, который записал предсмертное обращение для своих товарищей, был найден живым на поле боя. Об этом заявили представители его группы в Telegram-канале.

Уточняется, что боец получил осколочные ранения плеча и спины в Курской области во время боя с украинскими войсками. Россиянин оставался в красной зоне, откуда первое время его эвакуировать было нельзя.

Через некоторое время военнослужащего вытащили с поля боя и отвезли в госпиталь. В данный момент состояние солдата удалось стабилизировать.

После получения серьезных травм российский военнослужащий записал обращение к своим товарищам с призывом никогда не сдаваться, а двигаться только вперед.

До этого сообщалось, что российский боевой инженер, старший лейтенант Вооруженных сил России Евгений Кочергин вызвал огонь на себя и спас свое подразделение, убедив бойцов отойти.

Ранее волонтеры студенческого корпуса спасателей передали бойцам подарки из Челябинской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами