Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили с поля боя

Российский военный с позывным Ягуар, который записал предсмертное обращение для своих товарищей, был найден живым на поле боя. Об этом заявили представители его группы в Telegram-канале.

Уточняется, что боец получил осколочные ранения плеча и спины в Курской области во время боя с украинскими войсками. Россиянин оставался в красной зоне, откуда первое время его эвакуировать было нельзя.

Через некоторое время военнослужащего вытащили с поля боя и отвезли в госпиталь. В данный момент состояние солдата удалось стабилизировать.

После получения серьезных травм российский военнослужащий записал обращение к своим товарищам с призывом никогда не сдаваться, а двигаться только вперед.

До этого сообщалось, что российский боевой инженер, старший лейтенант Вооруженных сил России Евгений Кочергин вызвал огонь на себя и спас свое подразделение, убедив бойцов отойти.

Ранее волонтеры студенческого корпуса спасателей передали бойцам подарки из Челябинской области.