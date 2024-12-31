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Волонтеры студенческого корпуса спасателей передали бойцам подарки из Челябинской области

Студенты-волонтеры поздравили участников СВО с наступающим Новым годом
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Донецкое региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Добровольцы Донецкого регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) вместе с Дедом Морозом приехали к участникам специальной военной операции, чтобы передать им подарки от жителей Варненского района Челябинской области. Об этом сообщается в Теlegram-канале добровольческой организации.

Для бойцов собрали маскировочные сети, тактические носилки, подушки, меховые подшлемники, а также другие необходимые на фронте вещи. Кроме того, военнослужащие получили сладкие подарки, иконы, а также письма от малышей детских садов Челябинска.

В организации отметили, что жители Варненского района Челябинской области помогают фронту с 2022 года.

«Пусть та доброта, с которой собирались эти подарки, сбережет наших бойцов. Желаем им скорейшего победного мира и помощи ангела-хранителя для них и каждого жителя Донбасса», — сказала член Общественной палаты ДНР, руководитель Донецкого РО ВСКС Анна Артеева.

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