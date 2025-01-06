Российский военный рассказал, что помогло ему избежать гибели после ранения

Российский военный Александр Лопатов заявил, что молитвы и вера помогли ему избежать гибели во время сражений за один из населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина служит в качестве стрелка в 6-м танковом полку группировки войск «Центр». Во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов он получил осколочные ранения, однако ему удалось найти укрытие. Российский солдат спрыгнул в яму и накрылся ветками.

Тем не менее украинские бойцы продолжали без перерыва обстреливать подразделения Вооруженных сил РФ, поэтому у Лопатова не было возможности безопасно покинуть укрытие. Риск оказаться рядом с разрывающимся снарядом был очень велик.

«Я молился <...> просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда. Я набрался сил, набрался смелости и начал делать какие-то действия», — вспомнил военнослужащий.

Мужчина самостоятельно остановил кровотечение, после чего по рации сообщил командирам о своем ранении. Далее солдат начал продвигаться к позициям российских войск, не став ждать эвакуации.

Как рассказал Лопатов, бронежилет и каску он снял и оставил в укрытии. С собой российский боец взял только два магазина патронов и автомат, на который опирался во время движения.

«Это было очень долго, очень тяжело, но я смог», — подчеркнул военный.

Он добавил, что остался жив благодаря молитвам и вере.

По информации агентства, сейчас мужчина находится в тылу и восстанавливается после ранения. Беседуя с журналистами, он поздравил сослуживцев и всех граждан РФ с наступающим Рождеством и выразил уверенность, что «победа будет за нами».

Ранее российский штурмовик рассказал, как забрал рацию у солдата ВСУ и подслушал переговоры.