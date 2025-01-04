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Штурмовик из Якутии забрал рацию у бойца ВСУ и подслушал переговоры

Российский штурмовик Григорьев забрал рацию у бойца ВСУ и подслушал переговоры
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WarGonzo/Rutube

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным «Тута», одержавший победу в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины, после схватки забрал рацию украинского военного. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.

По словам Григорьева, он слушал переговоры украинских бойцов, которые сообщали, что отправили шесть человек на поиски россиянина.

«Они знали, где я прячусь, что ранен, у них много дронов. Некоторые говорили, что я якут, другие – тувинец. Один из них отметил, что увидел у меня якутский нож», — рассказал боец.

Григорьев находился в укрытии в подвале, и бойцы ВСУ 3–4 часа пытались его выкурить. Тем не менее, в пять утра ему удалось выбраться и покинуть занятый украинскими военными район.

Якутский штурмовик Вооруженных сил России Андрей Григорьев вступил в ножевой бой с украинским военным в селе Трудовое в ДНР. В этом противостоянии российский боец сохранил свою жизнь и ликвидировал противника. После этого он устранил еще двоих солдат ВСУ.

Ранее Илон Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ.

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