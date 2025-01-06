Алаудинов: ВС РФ за сутки уничтожили всю технику ВСУ на Суджанском направлении

Российские бойцы за сутки уничтожили всю технику Вооруженных сил Украины на Суджанском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, технику противника сожгли, а большая часть солдат ВСУ сдалась. Он добавил, что часть войск противника все еще блокируют.

При этом он предупредил, что это еще не конец. Так, спецназ фиксирует скопление техники ВСУ уже на другом направлении. Однако он не сказал, о каком именно направлении идет речь.

Он поблагодарил тех, кто продолжает поддерживать бойцов СВО, и добавил, что те, кто распространяет недостоверную информацию о боевых действиях, получат по заслугам.

До этого российские войска нанесли удар по городу Белая Церковь Киевской области в районе аэродрома и расположения цехов сборки беспилотников. Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев добавил, что в пригороде города Кировоград (украинское название Кропивницкий) нанесли удар, предположительно, по аэродрому ВСУ.

Ранее в подполье рассказали о целях ночных ударов по Украине.