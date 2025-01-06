Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии в ближайшее время обсудят покупку у Франции истребителей

Hindu: кабмин Индии обсудит покупку у Франции истребителей и подлодок
close
Depositphotos

Комитет по безопасности кабинета министров Индии планирует в ближайшие недели рассмотреть предложение о покупке у Франции 26 истребителей корабельного базирования Rafale Marine и совместной постройке трех подводных лодок класса Scorpene. Об этом сообщает издание Hindu.

Отмечается, что сумма сделки составляет более десяти миллиардов долларов.

«Ожидается, что эти две сделки будут представлены на рассмотрение комитета по безопасности при кабинете министров для утверждения в ближайшие пару недель», — сказали источники издания.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в феврале с визитом посетить Париж.

В декабре американский Госдепартамент одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов на сумму свыше $1 млрд. В документе говорится, что индийские власти ранее намеревались приобрести у Вашингтона системы связи, боеприпасы, различные запчасти и иное оборудование для вертолетов.

Ранее Центр анализа мировой торговли оружием назвал Су-57Э лучшим решением для Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами