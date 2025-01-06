В Индии в ближайшее время обсудят покупку у Франции истребителей

Комитет по безопасности кабинета министров Индии планирует в ближайшие недели рассмотреть предложение о покупке у Франции 26 истребителей корабельного базирования Rafale Marine и совместной постройке трех подводных лодок класса Scorpene. Об этом сообщает издание Hindu.

Отмечается, что сумма сделки составляет более десяти миллиардов долларов.

«Ожидается, что эти две сделки будут представлены на рассмотрение комитета по безопасности при кабинете министров для утверждения в ближайшие пару недель», — сказали источники издания.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в феврале с визитом посетить Париж.

В декабре американский Госдепартамент одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов на сумму свыше $1 млрд. В документе говорится, что индийские власти ранее намеревались приобрести у Вашингтона системы связи, боеприпасы, различные запчасти и иное оборудование для вертолетов.

Ранее Центр анализа мировой торговли оружием назвал Су-57Э лучшим решением для Индии.