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Назван лучший истребитель для ВВС Индии

Центр анализа мировой торговли оружием назвал Су-57Э лучшим решением для Индии

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Tingshu Wang/Reuters

Российский истребитель Су-57Э является лучшим решением для ВВС Индии ввиду своих характеристик и возможности конкурировать с западными образцами авиации. Об этом говорится в статье Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), опубликованной в журнале «Национальная оборона».

Отмечается, что Индия входит в четверку самых мощных стран мира по совокупному военному потенциалу. При этом располагаемые арсеналы вооружения, по оценкам индийских экспертов, в основном представлены устаревшими образцами.

«Ввиду назревшей смены поколений, самым правильным и логичным шагом для Дели станет принятие предложения Москвы по самолету следующей генерации — многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57Э», — считают эксперты ЦАМТО.

В ноябре российский истребитель пятого поколения Су-57Э и новейшие авиационные средства поражения были продемонстрированы на международной авиационно-космической выставке Airshow China.

Ранее в США назвали российские истребители Су-57 угрозой для НАТО.

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