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Росгвардия участвует в отражении атаки ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии участвует в отражении наступления ВСУ в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Спецназ Росгвардии участвует в отражении атак украинских войск в Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной службы войск нацгвардии.

Ведомство также опубликовало видео, на котором запечатлена боевая работа операторов БПЛА. В пресс-службе отметили, что росгвардейцы непрерывно контролируют курское приграничье. Они обнаружили и уничтожили машину разминирования ВСУ, которая расчищала минное заграждение.

Также российские бойцы поразили украинский танк точным ударом дрона-камикадзе, добавили в Росгвардии.

С 6 августа 2024 года Вооруженные силы России ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, в которой участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Атака началась на фоне подготовки к визиту на Украину будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. К 14:00 мск Минобороны России отчиталось об отражении наступления, заявив, что ВСУ за сутки потеряли до 340 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, что будет после освобождения Курской области.

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Атаки на Курскую область
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